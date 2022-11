Chris Hemsworth, la dichiarazione choc: «Ho una predisposizione all'Alzheimer»

«Sulla prevenzione dell’Alzheimer, le misure che devo adottare influiranno sul resto mia vita – ha spiegato l’attore intervistato da Vanity Fair – È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po’ di tempo. Da quando ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto. Ora, una volta finito questo tour promozionale, tornerò a casa e avrò un bel po’ di tempo libero per stare con mia moglie e i miei figli». Chris Hemsworth, l'attore diventato famoso per aver interpretato Thor, ha sconvolto i fan con questa dichiarazione.

Chris Hemsworth, la rivelazione: «Ho una predisposizione all'Alzheimer, mi prendo una pausa dal cinema»