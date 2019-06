Chris Hemsworth confessa: «Mia moglie è stufa di vedermi nudo nei film»

Elsa Pataky è stufa di vedere il marito Chris Hemsworth nudo nei film. «Mi dice di indossare i vestiti, non le piace vedere certe scene», ha confessato il bell'attore, famoso per il ruolo di Thor, al programma tv The Kyle and Jackie O Show. E un po' la capiamo: non deve essere facile essere sposata con uno degli attori più sexy del panorama cinematografico degli ultimi tempi. Per interpretare il supereroe della Marvel, Hemsworth mise su 20 chili di muscoli: pettorali che giocoforza andavano mostrati.

Nell'ultimo film Chris interpreta un detective sotto copertura, e anche lì è facile pensare che lo vedremo a torso nudo. «In alcune scene mi toglierò la maglietta, che per me è divertente, ma per mia moglie no. A lei non fa piacere». Ma alle fan sì, e molto.



Peccato (per noi, non per Elsa), che Hemsworth abbia deciso di prendersi un anno sabbatico. «Quest’anno probabilmente non girerò nient’altro. Voglio stare a casa con i miei figli: giovanissimi, ma adesso sono molto più consapevoli di quando sono assente». Per un po' Elsa Pataky potrà quindi dormire sonni tranquilli.

