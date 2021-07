Chiara Ferragni visita il Castello di Avio, ma scoppia la polemica. Gli haters insorgono: «Pubblicità ridicola»

Mercoledì 14 Luglio 2021, 15:12

Nuova polemica attorno a Chiara Ferragni. L'influencer sposata con il cantante Fedez in questi giorni ha fatto visita al Castello di Avio, in Trentino. Un bene che appartiene al FAI, fondo per l'ambiente italiano. La fondazione ha subito ringraziato la Ferragni attraverso i propri social: «Grazie a Chiara Ferragni che questa mattina ha fatto visita al nostro FAI - Castello di Avio in compagnia di Falconeri». Ma non tutti hanno gradito. E c'è chi, tra gli haters, ha ricordato la visita della Ferragni agli Uffizi di Firenze, quando la 34enne di Cremona era stata accolta dal museo.

Polemica Chiara Ferragni

Il Castello di Avio, in Trentino, non è aperto sempre. E alla Ferragni è stata concessa una visita privata durante i giorni di chiusura. Così l'influncer ne ha approfittato per vedere una delle meraviglie del Nord Italia e scattarsi qualche foto. Tanti i commenti positivi, ma anche alcuni (molto pochi) negativi. «Avete portato lì l’essenza della creazione da multinazionale», si legge sul post presente su Instagram. E ancora: «Il Castello di Avio è già bello di suo... Non vedo a cosa serva». Infine: «Pubblicità ridicola».

