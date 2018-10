Chiara Ferragni, commenti choc alla foto su Instagram: «Leone avrà problemi psicologici»

Chiara Ferragni in viaggio a Marrakech rende come al solito partecipi i suoi follower di ogni suo spostamento. Stavolta Chiara Ferragni è volata in Marocco in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca e di un numeroso gruppo di amici,e i cosiddetti "haters" non hanno potuto fare a meno di ricordarle che è una mamma, che Leone è ancora piccolo e che - quindi - non dovrebbe lasciarlo "solo". Ovviamente Leo non è affatto solo, ma è rimasto a Milano con papà Fedez e le nonne, eppure i commenti sulle doti da madre di Chiara Ferragni si sprecano.

In particolare, è una foto in costume da bagno nella piscina dell'hotel a scatenare il dibattito: «Se volete figli con problemi psicologici ed emotivi, fate come lei», scrive una donna riferendosi al fatto che Chiara Ferragni è continuamente in viaggio. Le opinioni sono come sempre contrastanti, e c'è ovviamente chi non ha il minimo dubbio sulla libertà della ferragni di crescere suo figlio come meglio crede.

