Chiara Ferragni: «Seconda gravidanza più faticosa, spero non succeda ciò che accadde con Leo»

Chiara Ferragni racconta la sua seconda gravidanza. La fashion blogger, attraverso le sue storie Instagram, ha parlato con i suoi follower di come sta vivendo questi mesi speciali in attesa della nascita della sua bambina. Facendo anche paragoni con la sua prima gravidanza. Chiara Ferragni ha spiegato: «Entrambe le gravidanze sono state molto fortunate, perché non ho quasi mai avuto nausea. Nei primi tre mesi con la bimba ero veramente stanchissima rispetto a Leo».

La Ferragni si mostra al naturale, scendendo nei dettagli e spiegando tutte le sue difficoltà e problemi fisici, molto comuni nelle donne incinta: «Con entrambe le gravidanze ho sofferto soprattutto di reflusso (in special modo dalla 26esima settimana) e con la bimba ancora di più». La moglie di Fedez ricorda anche le difficoltà della sua prima gravidanza: «Ora sono alla 28esima settimana con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha "costretta" al riposo». «Speriamo non succeda anche con la bimba» conclude, aggiungendo ironicamente: «Tanto non cambierebbe molto con la vita in lockdown».

