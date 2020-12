Chiara Ferragni, ecografia 3D su Instagram ma il nome della bambina ancora non c'è

Chiara Ferragni mostra su Instagram una nuova foto: è l'ecografia in 3D della bambina che sta aspettando con il marito Fedez. Si distinguono una piccola bocca, il nasino e gli occhi non ancora completamente formati. «Ciao amore», «Ciao baby», scrivono.

Il giorno prima, seduta sul divano con Fedez e Leone, l'imprenditrice ha condiviso un nuovo video in cui il rapper chiede al figlioletto il nome della sorellina e lui risponde: «Peppino». La coppia, comprensibilmente, scoppia a ridere. Poi Fedez chiede: «E papà come si chiama?». Leone: «Peppino». E ancora: «E la mamma?». «Peppina». Altro giro di risate. Peppina era proprio il nome con cui il rapper chiamava ironicamente la moglie. Ma per ora il nome della secondogenita resta un mistero. Qualche settimana fa, Chiara Ferragni si lasciò sfuggire il nome Rachele, dicendo subito dopo che si trattava della bambola del figlio. Sarà così?

