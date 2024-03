Chiara Ferragni, il padre di Fedez commenta la foto con Leone: cosa ha scritto il suocero

Martedì 19 Marzo 2024, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 16:52

Il giorno della festa del papà ha con sé un significato ancor più straordinario per Chiara Ferragni, poiché coincide con il compleanno del suo primo figlio, Leone, nato il 19 marzo 2018. In questa occasione così speciale – anche in un momento così difficile per lei – la celebre influencer ha condiviso un momento intimo e dolce con suo figlio, abbracciandolo di fronte alla sua torta di compleanno. Tuttavia, ciò che ha reso questo momento ancora più significativo è stato il suo commento affettuoso sotto la foto, in cui ha espresso tutto l'amore e la gratitudine verso il suo bambino, che oggi ha compiuto ben 6 anni. Quel commento ha toccato il cuore di molti, ma ha anche attirato l'attenzione per un'altra ragione: la presenza di un messaggio inaspettato sotto lo stesso post, firmato da Franco Lucia, il papà di Fedez e nonno di Leone. Cosa avrà mai scritto l’uomo? Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



