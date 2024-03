Fedez, bacio con un'altra ragazza a Parigi? Lui riceve un Tapiro da "Striscia la notizia" e risponde così

Dodicesimo Tapiro d'oro di "Striscia la notizia" a Fedez. Il cantante è stato raggiunto da Valerio Staffelli per il caso del podcast "Muschio Selvaggio". Inevitabili però le domande sulla storia con Chiara Ferragni e di un presunto bacio, segnalato dall'influencer Elisa De Panicis, nome d'arte Elisa Gold, sui suoi profili social. «Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell'influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?», ha risposto Fedez alludendo al fatto che chi ha lanciato l'insinuazione abbia cercato popolarità per trarne profitto personale.

Fedez su Muschio Selvaggio

Sul podcast "Muschio Selvaggio", che Fedez ha dovuto interrompere, risponde così: «Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo».

Per annunciare la fine del podcast agli ascoltatori, ha scelto di intitolare una delle ultime puntate "La mamma e l'avvocato", riprendendo la celebre frase con cui l'ex amico lo sbeffeggiò pubblicamente.

La crisi con Chiara Ferragni

A proposito delle voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, Fedez spiega: «Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango».