Chiara Ferragni: «I vecchi testi di Fedez sono misogini e razzisti? Chiedetelo a lui, io rappresento me stessa»

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e moglie del rapper Fedez, ha risposto con tono infastidito ad una domanda di un giornalista durante la conferenza stampa di Sanremo. «I testi delle vecchue canzoni di Fedez sono misogini e razzisti? Chiedetelo a lui, è qui in giro tutto il gioro. Io non rappresento la coppia ma sono qui per rappresentare me stessa».



Chiara Ferragni, in splendida forma, anche nelle risposte. Per questa edizione del festival sarà co-conduttrice al al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. In conferenza stampa, questa mattina, ha risposto alle diverse domande e curiosità dei giornalisti, in maniera schietta e sincera. Una di queste però l'ha particolarmente infastidita perché ha avuto come focus i testi delle vecchie canzoni del marito Fedez, anche lui a Sanremo con il suo podcast Muschio Selvaggio.





La domanda

A infastidire Chiara Ferragni, durante la conferenza stampa, è stata una domanda di un giornalista che le ha chiesto di esprimere il suo pensiero riguardo alcuni vecchi testi di Fedez, che sono stati definiti «un pò razzisti, misogini», nel contesto di un Festival sempre più all'insegna dell'inclusività e dell'incontro tra diverse generazioni. 0 «Potete chiederlo a lui che è tutti i giorni qui. Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui o la coppia». Applausi dai giornalisti presenti in sala stampa per la risposta.

SANREMO 2023 | Chiara Ferragni: "Io e Fedez siamo in case diverse ma ci vedremo spesso". L'influencer e imprenditrice in conferenza stampa prima del suo debutto al Festival. #ANSA #Sanremo2023 https://t.co/zPtzXg0ALo pic.twitter.com/EIg37uXPBc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 7, 2023





«É un onore essere qui a Sanremo». Davanti a una sala stampa piena di giornalisti e addetti ai lavori, Chiara Ferragni ha preso la parola visibilmente emozionata per il suo esordio televisivo: «Sono molto emozionata, onorata di essere qui. Non sono una conduttrice o un'attrice, cercherò di portare me stessa sul palco. Ho delle persone qui con me, Amadeus e Gianni, che mi hanno fatto sentire molto accolta. Io ce la metterò tutta». La co-conduttrice ha poi spiegato che porterà solamente se stessa sul palco, cercando di essere il più spontanea possibile, con un monologo scritto di suo pugno.