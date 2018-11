Chiara Ferragni, per il Financial Times è la settima ultra-influencer mondiale: battuta Rihanna. Gli auguri di Fedez

Chiara Ferragni tra le top ultra-influencer mondiali davanti a dei mostri sacri come Rihanna, Ariana Grande e Blake Lively. Le anticipazioni del Financial Times sulla graduatoria stilata Lyst, il motore di ricerca per l'alta moda che tiene conto della capacità di influenzare gli acquisti online e del numero di follower sulle piattaforme social, con Instagram in particolare. In testa a questa speciale classifica c'è Kim Kardashian.

Fedez e Chiara Ferragni, vita da vip: al ristorante con la Lamborghini da 200mila euro

Chiara Ferragni e Leone diventano Maria e Gesù in un murale a Milano

Chiara Ferragni si è piazzata al settimo posto, l'unica non americana in questa speciale classifica. Imbattibile con i suoi 120 milioni di follower su Instagram è Kim Kardashian, seguita dalla sorellastra Kylie Jenner. Chiude il podio Meghan Markle nonostante l'obbligo imposto dalla famiglia reale di chiudere i suoi profili social. Ma indiscutibile è la sua capacità di "influenzare" la moda mondiale con i suoi abiti indossati nelle uscite ufficiali di corte.



Madrina del 90esimo anniversario di Topolino a Disneyland Paris, la fashion blogger ha commentato su Instagram il risultato ottenuto. «Onorata per essere stata inserita tra gli ultra influencer, non ci credo di essere più in alto nella classifica di Rihanna e Ariana Grande, tra le mie preferite».

Immancabile anche il commento del marito Fedez che oltre a congratularsi con lei non ha rinunciato a scherzarci sopra. «Complimenti alla mia mogliettina, brava patata, brava brava. Semmai dovesse uscire la classifica del Financial Times delle donne che preparano per prime l'albero di Natale, il primo posto non te lo ruberebbe nessuno».

Ultimo aggiornamento: 17 Novembre, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA