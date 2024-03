Chiara Ferragni e gli errori di comunicazione da Fazio: dalla colpevolizzazione del pubblico ai fraintendimenti

«Se c'è stato un fraintendimento e delle persone hanno capito male le cose, questo mi spiace tantissimo». Questo è stato l'errore più grave in assoluto degli ultimi mesi secondo il tiktoker Patrick Facciolo. Si tratta della colpevolizzazione del pubblico. Si parla, naturalmente, dell'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio su Nove.

La parola fraintendimento

La parola fraintendimento, poi, ritorna più volte. "Diventa il più grande errore di questa intervista", prosegue Facciolo.

Ovvero il fatto che non si tratti più nemmeno di un errore di comunicazione, come aveva detto invece in precedenza Chiara Ferragni. L'ha ricondotto, quindi, a un problema si dice in filosofia ermeneutica, cioè interpretativo, da parte di chi ha capito male le intenzioni.

Le contraddizioni

Per l'esperto, la regola base del media training è quella di non contraddire mai la percezione del pubblico, soprattutto quando si diventa avversativi nei confronti del pubblico. Perché, spostando l'asse semantico, cioè di significato dall'errore di comunicazione al fraintendimento è molto difficile ricostruire l'immagine reputazionale che si sta cercando di ripristinare.