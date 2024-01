Ferragni, anche Coca Cola rinuncia alla collaborazione: salta lo spot durante Sanremo. La fuga degli sponsor

Continua la fuga degli sponsor da Chiara Ferragni. Dopo l'azienda di occhiali Safilo, adesso tocca a Coca Cola. Secondo quanto riferisce La Repubblica, la bevanda più famosa al mondo aveva scritturato la Ferragni per uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio. Ma dopo lo scandalo del pandoro Balocco, l'azienda americana avrebbe deciso di troncare la collaborazione. Lo spot, nei piani di Coca Cola, avrebbe dovuto sfruttare il traino di Sanremo (che va in onda la seconda settimana di febbraio), dove l'imprenditrice digitale è stata grande protagonista lo scorso anno.

Meloni: «Chiara Ferragni? Per la sinistra sembrava avessi attaccato Che Guevara»

Chiara Ferragni e la fuga degli sponsor

A quanto pare, però, non se ne farà più nulla. Coca Cola ha rinunciato alla partnership con Ferragni, proprio come fatto qualche settimana fa da Safilo Group, che con l'influencer vantava una lunga collaborazione. L'azienda di eyewear produceva, infatti, gli occhiali griffati Ferragni. La licenza è stata interrotta, su iniziativa di Safilo, a seguito della «violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio», dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro griffato.

Aziende come L'Oréal, Pantene, Lancome, Nestlé, Calzedonia, Intimissimi, Morellato - da anni al fianco di Ferragni - non si sono ancora esposte. Il gruppo di cartoleria Pigna, invece, ha confermato ufficialmente la propria collaborazione con l'influencer. Intanto, Chiara è tornata sui social: dopo aver affermato di aver «sentito la mancanza» dei propri follower, ha ripreso a mostrare la sua vita quotidiana fra sorrisi e momenti familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tempesta è già alle spalle?