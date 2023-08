Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, presentazioni in famiglia: la giornalista del Tg1 in barca con mamma Carla

Ormai non si possono più nascondere. Le foto di Diva e Donna hanno confermato che tra Cesare Cremonini e il volto del Tg1 Giorgia Cardinaletti c'è più di una semplice amicizia.

Gli scatti del settimanale diretto da Angelo Ascoli fanno capire come questa "simpatia" non sia nuova ma risalga ormai a quasi più di un anno fa. Esattamente lo scorso settembre quando la giornalista aveva ospitato il cantante in studio durante la promozione del suo singolo Stella di Mare. Il colpo di fulmine sarebbe scattato lì.

Presentazioni in famiglia

Al momento nessuna conferma se non che Cesare sembra voler fare le cose ben fatte, seriamente.

A cominciare dalle presentazioni in famiglia. Si perché in barca, a Maratea, c'è anche la signora Carla che sembra aver molto apprezzato Giorgia. L'augurio della mamma è quello che finalmente suo figlio, dopo tante relazioni finite male, possa mettere la testa a posto con una donna come lei.

Si perché la sua vita sentimentale è stata fin qui una montagna russa. E Diva e Donna ne fa un breve elenco, almeno di quelle più note: da Linda Santaguida a Malika Ayane fino a Ludovica Frasca. Nel 2018 è stata la volta della modella Martina Maggiore. Una storia finita male, confermata da lei stessa lo scorso febbraio con una foto di un muro che raffigurava delle corna, scrivendo: «Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio».

Ora però Cesare è nuovamente innamorato. E gli abbracci, le tenerezze in barca confermano il suo momento felice al fianco di Giorgia. Ora speriamo solo che duri.