Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza in Sicilia, dalla maglietta bianca alla geolocalizzazione: gli indizi che non sfuggono ai fan

Sono una coppia certa (per il gossip) da mesi Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. loro non hanno mai confermato (ma neanche smentito) e ani non hanno mai postato sui social qualcosa che potesse far trapelare qualche indizio in pi. Questo fino a ieri. Siamo alla fine di luglio ed è tempo di vacanze un po' per tutti così tra le bacheche del cantante e della giornalista appaiono le foto dell'estate 2023, e anche se non mettono foto insieme, i due si geolocalizzano nello stesso posto.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la prima vacanza insieme: gli indizi social con «il metodo Belen»

Sono in vacanza in barca alle Eolie Cesare e Giorgia, si mostrano sorridenti e spensierati. Tra una mangiata un aperitivo a Filicudi e foto in barca la nuova (presunta) coppia posta a non finire immagini di momenti felici. Così sui Instagram il gossip esplode e i fan giocano a fare gli investigatori. La maglietta bianca dell'uomo che è alle spalle della Cardinaletti è di Cremonini, per il web è certo, il posto doe sono è lo stesso (e questo non può essere smentito) e anche la barca su cui i due si immortalano sembra la stessa.