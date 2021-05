Casellati, «minacce di morte sui social». Escalation di odio iniziata con lettere anonime

«Minacce di morte sui social»: il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati denuncia un'escalation di odio nell'ultimo mese. Come riferisce l'ufficio stampa della presidenza del Senato, la Casellati ha presentato denuncia per «una escalation di odio iniziata nell'ultimo mese con una serie di lettere anonime e culminata ieri in pesanti minacce di morte sui social network».

I tweet carichi di odio

In un tweet si scrive «ammazziamo la Casellati». In un altro «voglio uccidere Casellati». «Presidente del Senato vergogna!», è scritto in un altro post in cui un sedicente rumeno la minaccia ancora di morte.

Voli di Stato

Secondo quanto si apprende, a una delle lettere di minacce ricevute dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati nelle settimane scorse, era allegato un articolo di giornale riguardante la vicenda del presunto record di voli di Stato che Casellati avrebbe preso durante la pandemia, usando il Falcon 900 dell'Aeronautica militare a sua disposizione.

La notizia era uscita ad aprile sul quotidiano Repubblica. Dopo le minacce esplicite postate sui social, ieri la presidente ha fatto denuncia agli inquirenti a Roma.

Lega: vicini a Casellati, clima di odio deve finire

«Massima solidarietà al Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Purtroppo sempre più spesso assistiamo a episodi di minacce e odio sui social che vanno subito stigmatizzati e bloccati. Questo clima di intolleranza deve finire». Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

