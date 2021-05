Cartabia: «La Corte Europa condanna lo Stato che non protegge le donne dalla violenza»

«Le leggi, le regole, non bastano mai a cambiare le regole, è necessario un forte intervento di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, ecco perché UnIRe è fondamentale», ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso della conferenza 'Il ruolo dell'Università nel contrasto alla violenza di genere. Per la costituzione della rete accademica UN.I.RE. a dieci anni dalla firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica".

«La pandemia, segnata da severe misure di lockdown, ha esasperato molte tensioni nelle case sfociate in atti di violenza, come denota l'aumento di denunce per maltrattamenti domestici nell'ultimo anno», ha aggiunto la ministra. «In questo ambito la giustizia non ha mai fermato il suo corso e i procedimenti per i reati contro gli abusi familiari sono tra quelli che non hanno subito alcuna sospensione, anzi, sono stati trattati con priorità».

«Bisogna lavorare per assicurare una adeguata protezione alle donne vittime di violenza. Come ricorda la Corte europea per i diritti dell'uomo, è anche responsabilità dello Stato assicurare una adeguata protezione alle donne contro le violenze domestiche. Se lo Stato non protegge può essere condannato quando non assolve a questo compito. L'inerzia non è un'opzione tollerata dalla civiltà giuridica europea».

Alla conferenza è intervenuta anche la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti: «Il progetto Unire finanziato dalla Presidenza del Consiglio e dal dipartimento pari opportunità è un laboratorio importante, materia strategica e trasversale che dobbiamo sempre più sostenere nel nostro Paese per costruire azioni di contrasto alla violenza contro le donne».

«Il mio ministero - ha detto la ministra dell'università Cristina Messa - metterà in atto iniziative volte a rafforzare il potere di trasformazione che l'università può avere, favorire iniziative mirate come la rete UnIRe, incentivare le ricerche in percorsi multidisciplinari e far assumere il tema di parità di genere come una priorità culturale, politica, scientifica ed economica. In questi progetti devono essere coinvolti indistintamente donne e uomini».

