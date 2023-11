Caroline Donzella, chi è la fidanzata di Rune che ha conquistato Torino

Holger Rune è andato a un passo dalla semifinale delle Atp Finals di Torino. Dopo aver perso nettamente il primo set contro Jannik Sinner 6-2, il giovane danese ha reagito vincendo il secondo 7-5 e arrendendosi soltanto nel terzo parziale con il punteggio di 6-4.

Atp Finals, ecco le semifinali: Sinner affronterà Medvedev, Djokovic contro Alcaraz

Una vittoria gli avrebbe consentito di volare in semifinale, con Novak Djokovic che sarebbe stato clamorosamente eliminato ai gironi.

Così non è stato però, e ad assistere alla sconfitta di Rune, protagonista comunque di un'ottima prestazione, c'era anche la sua fidanzata: Caroline Donzella.

Chi è la fidanzata di Rune

Caroline Donzella è nata il 24 luglio 1997 a Genova ed è un'influencer di spicco nel panorama digitale. Origini olandesi, non è la prima volta che Caroline si lega romanticamente a uno sportivo. In passato infatti la donna aveva avuto una storia, durata molto poco, con Andrea Petagna, attaccante del Monza in prestito al Cagliari.

Dopo la fine della storia con il calciatore, Donzella è stata corteggiata e conquistata da Rune, di sei anni più piccolo di lei, che l'ha portata con sé a Torino.