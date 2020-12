Roma, Roberto Burioni e Ilaria Capua diventano un murales: «Il virus non è finito»

"The Influenzers", è il titolo del nuovo murales comparso nelle ultime ore nel centro di Roma, avente come protagonisti i virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua. La nuova opera dello street artist Tvboy è stata realizzata in via Antonio Canova, nel cuore della Capitale.

I due esperti reggono in mano un cartello che recita “Virus is not over”. "Happy Christmas from Capua & Burioni” è il sottotitolo dell’opera, volta a raccomandare la massima attenzione nelle precauzioni anti-Covid, anche durante le imminenti celebrazioni di Natale.

Positiva la reazione dei due virologi: Ilaria Capua ringrazia l'artista con un tweet «Grazie tvboy per aver portato la StreetArt nei messaggi di sanità pubblica», e Roberto Burioni, rinnovando il ringraziamento, approfitta per confessare la sua passione per l'Arte di strada.

Grazie a @tvboy io amo molto la street art! pic.twitter.com/X25OaHxNKQ — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 3, 2020

Non è la prima volta che lo street artist TVBoy realizza un opera a tema pandemico. "L'Amore ai tempi del Co...vid-19", questo era il titolo del murales firmato dallo street artist e pubblicato sui social network lo scorso 28 febbraio. Accompagnato dall'hashtag #MilanoNonSiFerma. Protagonisti dell'opera i due personaggi del celebre "Bacio" di Francesco Hayez con tanto di mascherina e Amuchina nelle mani per combattere il coronavirus.

