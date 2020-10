Covid, la Lombardia chiede coprifuoco dalle 23 alle 5. Ok di Speranza. Centri commerciali chiusi il weekend. Allarme terapie intensive

La Lombardia vuole il coprifuoco. La regione in testa per numero di contagi di Covid (oggi ne ha registrati 1.687) chiede al governo lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intero territorio regionale dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. «Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore», ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. Già decisa la chiusura dei centri commerciali in Lombardia nel prossimo weekend.

Covid, bollettino oggi 19 ottobre: 9.338 nuovi casi ma pochi tamponi, 73 morti. Lombardia in testa, poi Campania e Toscana Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo in Italia a quota 9.338 (-2.376), complice la riduzione di oltre 47mila tamponi (98.864 effettuati nelle ultime 24 ore). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra, tuttavia, un incremento dei decessi (73, +4).

La proposta che ha il fine di fronteggiare la diffusione del virus è stata fatta all'unanimità dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell'Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo. Tutti insieme chiederanno al Governo di condividerla, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Centri commerciali chiusi nel weekend

Oltre alla richiesta al governo per istituire il coprifuoco alle 23, nella riunione che si è tenuta oggi con il presidente della Regione Attilio Fontana e tutti i sindaci dei Comuni capoluogo, «tutte le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità», si legge in una nota della Regione. La decisione sarà contenuta nella prossima ordinanza emanata dalla Regione.

Lombardia, al 31/10 previsti 600 ricoverati in terapia intensiva

La decisione è arrivata dopo che la 'Commissione indicatori' istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva.

