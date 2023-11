Bruce Willis, le nuove foto: la figlia gli tiene la mano e scrive «il mio ragazzo». L'attore continua a peggiorare

LaRue Willis ha condiviso un video commovente con suo padre Bruce Willis mentre la loro famiglia si riuniva per celebrare il Ringraziamento. Nella clip, che è stata pubblicata sulla sua pagina Instagram, la Willis ha teso la mano per suo padre e lei era sorridente mentre lui le metteva la sua mano sopra. Scout ha scritto: «Il mio ragazzo». La 32enne ha poi pubblicato una foto con il papà mentre appoggiava dolcemente la testa tra le sue mani. LaRue indossava un top bianco adornato con delicati fiori blu e grandi maniche. L'attore nel video appare stanco e leggermente sovrappeso. Fonti di famiglia parlano di un «peggioramento della sua salute»

Bruce Willis, foto di famiglia

La coppia ha festeggiato il Ringraziamento con la loro numerosa famiglia.

I fan hanno apprezzato lo scatto di famiglia. «Auguro a tutti voi un buon Thanksgiving. Avete una famiglia così bella e il vostro lavoro su Bruce mi ha davvero commosso. Grazie», ha detto un fan. Un'altra persona ha commentato: Dio benedica te e la tua famiglia. L'amore è evidente e bello», mentre un terzo ha aggiunto: «Amore puro! Buon Ringraziamento Emma e famiglia».

La famiglia di Bruce aveva annunciato la demenza frontotemporale (FTD) l'anno scorso. Inizialmente all'attore fu diagnosticata l'afasia: la sua carriera a Hollywood è ormai finita. Questo tipo di demenza provoca «difficoltà di comunicazione», problemi emotivi e comportamenti strani. È stato ora annunciato che le condizioni di Bruce sono purtroppo peggiorate. Glenn Gordon Caron, creatore di Moonlighting e amico intimo di Bruce, lo ha descritto come una «persona straordinaria», ma ha detto che ora sta perdendo la capacità di parlare. «La malattia di Bruce è una malattia progressiva, quindi sono stato in grado di comunicare con lui, prima che la malattia lo rendesse incomunicante come lo è ora», ha detto al New York Post. L'attore intanto, prosegue il suo percorso di cure.