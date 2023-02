Pippo Baudo come sta? Dalla malattia all'addio alla tv: preoccupazione per le condizioni di salute del conduttore

Ore di preoccupazione per Pippo Baudo. Una rivelazione fatta a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni, ieri 18 febbraio, sta facendo il giro del web. Ospite in studio c'era Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo da più di 40 anni, il quale ha ricordato i momenti più importanti vissuti in tanti anni di lavoro. Ha ricordato anche i tanti Sanremo fatti assieme a Pippo Baudo. Poi la rivelazione: «Mi emoziono perché lui sta male, credo».

Pippo Baudo «sta male»: la rivelazione che preoccupa

Liorni non ha smentito anzi, tra il pubblico che applaudiva, ha aggiunto: «Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo», ha detto commosso. Ora il web è in apprensione. Le parole di Balistreri hanno avuto un grande eco sui social, soprattutto su Twitter dove si è diffusa grande preoccupazione per la salute del conduttore.

Proprio pochi giorni prima dell'inizio di Sanremo 2023 Pippo Baudo aveva detto scherzosamente che avrebbe provato a restare sveglio fino alla fine di ogni serata, volendosi gustare tutto il Festival.

Nel momento in cui egli era impegnato nella conduzione della prima edizione di Canzonissima (siamo negli anni '70), scoprì di avere un tumore alla tiroide. Fortunatamente però, dopo alcuni anni e grazie a delle cure innovative il cancro alla toroide sparì del tuttoma purtroppo non è stato lo stesso per suo padre. «Quasi contemporaneamente a me si era ammalato dello stesso tipo di tumore anche mio padre, l’uomo più importante della mia vita, con cui avevo un rapporto straordinario…- spiegò il conduttore - Ma lui non ce l’ha fatta ed è morto soffrendo molto. Nel mio caso, invece, quel nodulo, quell’esplosione esterna della malattia mi ha salvato perché mi ha permesso di intervenire subito». Il rientro però del figlio Alessandro due anni fa, che aveva lasciato l’Australia per tornare in Italia e stare al fianco di suo padre aveva riallarmato tutti. Ormai sono anni che il maestro della tv non si fa piu' vedere e non conduce nessun programma.

Ma quali sono le sue attuali condizioni di salute?

Dal 2015 Pippo Baudo, che ha compiuto quest'anno 86 anni, ha deciso di lasciare la televisione per dedicare il suo tempo alla famiglia, dopo 50 anni passati sotto i riflettori, il conduttore vuole godersi il meritato riposo. Ma ora il messaggio televisivo del suo amico preoccupa tutti. Cosa sta succedendo?