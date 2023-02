Domenica 19 Febbraio 2023, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 11:52

«Le demenze che colpiscono le zone frontali e temporali all'inizio sono caratterizzate da disturbi che sono di competenza di queste aree - spiega Camillo Marra, direttore clinica della memoria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Sindem (Società italiana di neurologia per la demenza) parlando del caso di Bruce Willis - Quindi non esiste un solo quadro clinico».

Come si riconoscono?

«Il paziente è meno capace di comprendere le situazioni sociali, non tiene conto dei bisogni suoi e altrui, è meno in grado di percepire le emozioni. E poi perde la capacità di avere le buone maniere in pubblico, di seguire le normali regole del convivere sociale, diventa agitato, impulsivo. Oppure, al contrario, ha sintomi negativi: può diventare cioè apatico, con una riduzione progressiva di interessi, non ha più la motivazione e la capacità di fare le cose, di prendere iniziative, non ha voglia di avere una conversazione».

Demenza frontotemporale, cos'è la malattia che ha colpito Bruce Willis: le differenze con il morbo di Alzheimer

Bruce Willis, la malattia: diagnosticata la demenza frontotemporale. La famiglia: «Non c'è cura, aiutateci»



A che età colpisce?

«A differenza dell'Alzheimer, che può interessare una fascia di età tra 60 e 90 anni, questa malattia può esordire anche dieci anni prima, quindi nella fascia di età dai 45-50 ai 60 anni».

Si può curare?

«Non esistono farmaci specifici per questa patologia, ma si curano i sintomi man mano che compaiono. Possono essere utili gli interventi linguistici riabilitativi, mentre per i disturbi comportamentali si possono utilizzare trattamenti farmacologici».