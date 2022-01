Britney Spears, la sorella Jamie Lynn svela in un libro la verità: «Things I should’ve said»

Martedì 18 Gennaio 2022, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 18:57

I panni sporchi si lavano in famiglia. Il detto però non vale per gli Spears. D’altronde se uno dei componenti si chiama Britney è impensabile che i problemi restino circoscritti tra le quattro mura di casa. E così Jamie Lynn, sorella minore della popstar, affida a un libro, “Things I Should’ve Said”, la propria verità su molti fatti privati, incluso il rapporto con cantante. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com



