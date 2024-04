Venerdì 12 Aprile 2024, 09:57

Brando Ephrikian, un destino segnato nel mondo dello spettacolo. Nipote d’arte, la zia è l’attrice Laura Ephrikian, il nonno Gianni Ephrikian è musicista e direttore d’orchestra così come il padre Angelo. Insomma, Brando ha nel Dna musica e arte e non poteva che essere un talento. Scelto per fare il tronista nella trasmissione di Maria De Filippi a Uomini e Donne, nella stagione appena terminata, sembra ormai lanciato nel mondo dello spettacolo. E i nonni Silvia e Gianni ne sono orgogliosi.

LA TRASMISSIONE

«Non ce l’aspettavamo che scegliesse questa strada. Il mondo dello spettacolo lo ha frequentato e vissuto fin da piccolo. Lo abbiamo cresciuto, ma abbiamo saputo della sua scelta praticamente a cose fatte. Poi adesso la trasmissione è terminata, ha scelto durante il programma una ragazza, vedremo cosa accadrà. Insomma è stata davvero una sorpresa» dicono i nonni. E continuano: «Brando è sempre stato un ragazzo dinamico, pieno di voglia di fare, sempre in mezzo a tante attività. Ha frequentato il liceo internazionale al Duca degli Abruzzi, bravo nelle lingue. Dopo essersi diplomato si è adattato a fare di tutto». I nonni raccontano che ha fatto il pizzaiolo, ha scaricato furgoni di frutta e verdura.

CHI E’

«Un ragazzo volenteroso che non si è mai tirato indietro. Poi certamente un bel ragazzo quindi, senza dirci nulla, è sceso a Roma a fare i casting per la trasmissione con Maria De Filippi che lo ha preso subito in simpatia - riferiscono i nonni - Nel frattempo, la scorsa estate è andato a lavorare a Riccione in un hotel, ha fatto la stagione e lì ha incontrato la De Filippi che gli ha detto di tenersi pronto. Ed è entrato nel cast».

Lo guardavate in televisione? «Certo, cuore di nonni lo abbiamo seguito ogni giorno. E siamo felici del suo comportamento, lo abbiamo educato bene in famiglia. Sappiamo che ha riscosso grandi simpatie. Ora ha scelto di fare il modello. Lo hanno chiamato più volte a Milano. Brando è un ragazzo semplice, sempre con il sorriso e dal grande cuore. È seguito da un manager quindi non sappiamo cosa deciderà di fare e come entrerà nella grande famiglia dello spettacolo. Non conosciamo al momento le proposte che gli stanno arrivando. Quando sarà il momento ci comunicherà le sue scelte. Nel frattempo ha già ricevuto proposte di ospitate in trasmissioni televisive, ad esempio in questo fine settimana sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Poi sceglierà la sua carriera. L’importante è che resti con i piedi per terra e segua sempre le indicazioni che gli abbiamo dato da nonni premurosi».