Uomini e Donne, i tre nuovi tronisti in cerca dell'amore vero: Manuela, Brando e Cristian, ecco chi sono

Sul trono regale di Uomini e Donne, dove tutti i giorni si incontrano aspiranti corteggiatori, siedono ora due ragazzi e una ragazza. Tutti con lo stesso obiettivo. Trovare l'amore, l'anima gemella. Ecco chi sono Manuela, Brando e Cristian.

Uomini e Donne, Manuela, Brando e Cristian a caccia dell'amore

Lo cerca Manuela Carriero dopo la fine della sua storia a Temptation Island con Stefano. «Oggi vorrei un uomo che possa accompagnarmi nel mio cambiamento - racconta a Tv Sorrisi e Canzoni - Ho bisogno di voltare pagina».

E il settimanale televisivo non nasconde nemmeno che Manuela ha una storia complicata alle spalle: affidata ai servizi sociali, si è sempre presa cura di sua sorella e dei suoi fratelli. «Penso che chiunque al posto mio si sarebbe comportato così», confida ancora.

Manuela non crede nel colpo di fulmine, non le piacciono gli addominali scolpiti. A questi preferisce un uomo romantico: «Io lo sono all’ennesima potenza. Mi piace scrivere, ho chiesto ai corteggiatori di scrivere per me, amo le cose semplici».

Il suo sogno è quello di «trovare l’uomo giusto e se è quello giusto davvero voglio che conosca la mia famiglia, i miei nipoti»

Brando Ephrikian: chi è

In cerca di un amore vero anche Brando Ephrikian, che fino a qualche settimana fa era responsabile di una palestra in un albergo di Riccione, ma nella vita ha fatto di tutto come svela Tv Sorrisi e Canzoni: dal maestro di sci all’aiuto cuoco. Ma nells sua vita (ha solo 22 anni) è stato un calciatore a livello professionistico, anche se la squadra non si trova...

Racconta di aver avuto solo una lunga relazione a 16 anni («Non so se a quell’età una relazione possa essere davvero basata sull’amore». Ha vissuto a Miami fino all'età di dieci anni. La zia di Brando Ephrikian è l'attrice Laura Ephrikian, conosciuta per la recitazione ma anche per essere la ex moglie del cantante Gianni Morandi.

La separazione dei suoi genitori l'ha segnato. Per questo «non esprimo molto i miei sentimenti» Ma «questa esperienza sarà l’occasione per imparare a raccontare quello che sento». E sempre per via di quel senso di abbandono che ha vissuto il suo sogno è «avere una famiglia unita. Vorrei tre figli».

Cristian Forti chi è

E infine c'è Cristian Forti: uno studente al terzo anno di Fisioterapia a Roma che si è mantenuto fino a oggi consegnando pizze per il locale del nuovo compagno della mamma. «Dopo la separazione dei miei genitori ho ricevuto da chiunque il doppio dell’amore». E questo l'ha salvato. Ma nella vita sceglie sua nonna. «Sono molto legato a lei». Una nonna che vive a casa con lui. Perché Uomini e Donne? «Sono determinato a trovare sì una donna bella, ma che sia anche interessante. Ho bisogno di essere stuzzicato per lasciarmi andare e fidarmi di chi ho di fronte».

Curiosità: la sua ultima relazione è «durata otto anni ed è finita sei mesi fa».