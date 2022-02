Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la villa in Provenza dove si erano sposati

Ci eravamo tanto amati. Continua la guerra legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ma stavolta non c'entrano i figli. L'attore ha fatto causa (di nuovo) all'ex moglie, colpevole di aver venduto ad un oligarca russo la sua parte di Château Miraval, la tenuta in Provenza (e i suoi preziosi vigneti) che condividevano dal 2008 e dove si erano sposati nel 2014.

APPROFONDIMENTI IL CASO Dopo il divorzio la lite per affari LA CAUSA Pitt ottiene la custodia congiunta dei figli LA STAR Brad Pitt esce dalla clinica di Beverly Hills in sedia a... TENERE EFFUSIONI Video ROMA Angelina Jolie agli studenti di Roma: «Bambini più...

Brad Pitt e Angelina Jolie: dopo il divorzio la lite per affari

Brad Pitt e Angelina Jolie: lui ottiene la custodia congiunta dei figli, ma lei ​promette battaglia

Secondo i documenti depositati da Brad Pitt al Tribunale di Los Angeles, riporta "TMZ", l'attore e Angelina Jolie avevano sottoscritto un accordo secondo il quale nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota del castello e delle terre che lo circondano, senza il consenso dell’altra parte. Consenso che, in questo caso, evidentemente non c'è stato. Secondo i documenti presentati dall'accusa, l'attrice avrebbe voluto fare un dispetto all'ex marito, che negli ultimi anni si è appassionato al mondo dei vini.

Brad Pitt is taking legal action over the salehttps://t.co/yIqVqidR8m

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) February 18, 2022