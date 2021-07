Brad Pitt e Angelina Jolie: dopo il divorzio la lite per affari

Venerdì 9 Luglio 2021, 18:41

I litigi dei Brangelina non finiscono mai: dopo la lunga battaglia legale per ottenere l'affidamento dei figli, le tensioni continuano e stavolta si parla di affari. La chiusura definitiva tra i due risale a settembre del 2016, per il divorzio però si è dovuto attendere il 2019.

Oggi Brad Pitt e Angelina Jolie riprendono a discutere: oggetto del contendere, questa volta, la Miraval Chateau Winery. Lei vorrebbe vendere la sua quota dell'impresa, lui non può firmare a causa di un ordine restrittivo. Come finirà? Il punto sulla vicenda in questo video.