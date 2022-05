Blanco, una fan gli tocca le parti intime sul palco e sui social scoppia la bufera. «È una molestia»

Bagno di folla in piazza Duomo a Milano per il concerto organizzato sabato scorso da Radio Italia. Fra gli artisti più acclamati Blanco, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Mahmood e reduce dall'esperienza all'Eurovision Song Contest. L'enfant prodige della musica italiana ha letteralmente mandato in delirio la piazza, travolgendo il pubblico di giovanissimi con le sue hit più famose. Proprio durante la canzone "Notti in bianco", però, avviene qualcosa che ha scatenato una bufera sul web. Una fan, come testimoniato da un video caricato su TikTok, tocca le parti intime di Blanco, che si era avvicinato al bordo del palco per interagire con i fan.

Blanco, una fan gli tocca le parti intime durante il concerto

L'utente che ha pubblicato il video scrive: «Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo». Sul web il video è stato accolto in prima battuta con leggerezza, ma dopo alcuni giorni è scoppiata la polemica. Su Twitter in molti fanno notare che il gesto della ragazza «è una molestia».

Riccardo non vi autorizza a palparlo come vi pare solo perché vi si avvicina durante i concerti, allo stesso modo in cui una ragazza non vi autorizza a fare niente solo perché indossa una minigonna. Il concetto di base rimane il rispetto per gli altri. #Blanco — 𝑰𝒏𝒖𝒚𝒂𝒔𝒉𝑨𝒇𝒓𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆 🤍 (@in2siamounklan) May 23, 2022

Polemica sul web: «È una molestia»

Fra i numerosi post sul tema si legge: «Riccardo non vi autorizza a palparlo come vi pare solo perché vi si avvicina durante i concerti, allo stesso modo in cui una ragazza non vi autorizza a fare niente solo perché indossa una minigonna. Il concetto di base rimane il rispetto per gli altri». E ancora: «La ragazza che tocca Blanco sta di fatto facendo una molestia, per il senso comune, o nello specifico violenza sessuale. Se fa meno rumore e non indigna allo stesso modo è perché siamo ancora dentro una cultura retrograda e tossica. Per alcuni Blanco dovrebbe anche gradire». Al momento il diretto interessato non ha ancora commentato l'accaduto.