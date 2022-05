Eurovision, le pagelle della finale: dai look alle canzoni. Ecco lo show sul palco europeo di Torino

Ci siamo, siamo arrivati alla finale dell'Eurovision Song Contest 2022, il contest musicale ed evento non sportivo più seguito al mondo. In Italia non scalda troppo gli animi anche se gli share delle due semifinali andati in onda su Raiuno sono buoni (oltre 5 milioni di telespettatori pari al 27% di share, un anno fa era il 2,3%) e hanno registrato per il 40% un pubblico di giovanissimi. Su Twitter viene rilanciato in queste ore un mantra: "Non succede ma se succede" e allude al fatto che l'Italia possa portare a casa una seconda vittoria dopo quella del Maneskin in Olanda un anno fa. Stasera si sfidano 25 paesi. Quaranta erano le delegazioni che si sono sfidate ma solo venti sono arrivate fin qua più cinque paesi (i big Five) che vanno in finale per diritto. Questi paesi sono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e si esibiranno per la prima volta sul palco dell'ESC.

Appuntamento alle ore 21 su Raiuno che trasmetterà l'Eurovision 2022 dal Palaolimpico di Torino.

C'è attesa per come condurranno i tre presentatori scelti che nelle precedenti serate non hanno nascosto l'emozione e l'entusiasmo per il ritorno dell'Eurovision in Italia: una su tutti Laura Pausini che si è concessa anche delle espressioni idiomatiche divertenti. La prima: quel "porca vacca", durante la prima semifinale, quando si è ingarbugliata nell'annunciare il sesto paese promosso e poi quando ha mimato e parlato della "strizza", che sale quando tocca a te a salire sul palco, facendo sentire l'inconfondibile "Z" romagnola. Dopo aver indossato abiti di Valentino e Alberta Ferretti, stasera Laura Pausini sfoggerà le creazioni di Versace. Sul suo profilo Instagram c'è un assaggio, con omaggio al turquoise carpet, che fa un po' Catwoman un po' fata turchina. Palette invernale comunque per Laura: cioè colori che facciano risuonare le tinte scure di occhi e capelli e la pelle chiarissima. Mika ha optato finora per look monocromatici, forse un po' piatti, stasera cambierà? E Alessandro Cattelan si è finora rifugiato su strass e punti luce su abiti scuri. Niente è lasciato al caso: tutto è sceneggiato e programmato fin nei minimi dettagli. La "troika"dell'Eurovision è attentissima al rispetto delle regole: dalle parolacce bandite (per cui anche il "porca vacca" di cui si diceva prima ha creato attimi di imbarazzo) ai testi delle canzoni che ufficialmente non dovrebbero riportare alcuna connotazione politica. Ufficialmente. Nel 2007 la cantante ucraina Verka Serduchka si è classificata seconda con una canzone intitolata "Dancing Lasha Tumbai". Serduchka aveva sostenuto che le parole "Lasha Tumbai" fossero mongole e significassero "panna montata". Era uno stratagemma: non solo il mongolo non ha una frase del genere, ma se ascoltate il refrain, le parole sembrano ricalcare un addio molto mirato: "Russia Goodbye".

Ospiti e duetti

Mika e Laura Pausini si esibiranno in un altro duetto. È attesa come ospite anche la prima cantante italiana a vincere un'Eurovision: Gigliola Cinquetti (nel 1964 con "Non ho l'età"). Si esibiranno anche i Måneskin che hanno vinto la scorsa edizione con "Zitti e Buoni". Damiano urlò al microfono: "Rock N' Roll Never Dies!". Ci sarà anche un omaggio a Elvis Presley.

Qui si potranno leggere le pagelle alle performance e alle canzoni, in una parola: allo show, che anche quest'anno l'Eurovision promette di regalare. Cercheremo di capire in anteprima anche a chi andrà quest'anno il Barbara Dex Award. Cos'è? È un riconoscimento non ufficiale inventato dagli appssionati dell' Eurovision con il quale si premia l'artista vestito peggio.

I conduttori inaugurano la finale

Grande eleganza ma Laura Pausini è coperta, seppur di brillantini (nelle prime serate le spalle scoperte erano più suggestive) dopo il medley delle sue canzoni: voto 8