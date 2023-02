Blanco indagato dopo Sanremo 2023? La madre: «Era concordato, non abbiamo ricevuto nulla. Trovo fuori luogo questa cosa. Ha sempre 20 anni»

La Procura apre un'indagine su Blanco per quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo 2023 e ora la madre del cantante scende in campo per difenderlo. Paola Lazzari, tramite i microfoni de La Vita in Diretta, ieri ha cercato di spezzare una lancia in favore del cantante. «Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento».

Blanco indagato? La risposta del cantante con l'inedito «Sbagli»: «Calcio più forte le rose nel cielo»

Blanco indagato dopo Sanremo 2023? Interviene la mamma

La donna giustifica l'atteggiamento del figlio vista la giovane età: «É sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all'estremo. Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante». Blanco indagato? «Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche. Non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare».

Blanco e i fiori distrutti a Sanremo. La Bruzzone: «Rischia fino a cinque anni di reclusione». La battuta di Fiorello

Cosa sta succedendo?

Ma cosa era successo? Durante la sua esibizione sul palco dell'Ariston per presentare il suo singolo L'Isola delle Rose, Blanco a causa di problemi audio perde le staffe e comincia a prendere a calci i fiori che erano stati messi a scenografia e poi a spaccare tutto. La procura di Imperia avrebbe ora aperto un fascicolo a carico del giovane artista per danneggiamento, punito fino a tre anni, ma nel caso di Blanco potrebbe essere aggravato (oltre che dai futili motivi) dal fatto che il musicista ha reso “inservibili” cose altrui nel corso di una manifestazione aperta al pubblico: in questo caso la pena arriva a cinque anni.