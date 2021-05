Bill Gates, Melinda preparava il divorzio da 2 anni. «Preoccupata per gli incontri con Epstein»

Il divorzio fra Bill e Melinda Gates era in cantiere da almeno due anni. Lo rivela il Wall Street Journal, affermando di essere in possesso di documenti che testimonierebbero incontri dell'ex moglie del fondatore di Microsoft con gli avvocati già dal 2019. Melinda Gates, secondo fonti del giornale americano, era «molto preoccupata» per il legame fra Bill e Jeffrey Epstein, l'imprenditore arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, morto suicida in carcere due anni fa.

Gli incontri proibiti - Bill e Melinda avrebbero incontrato Epstein per la prima volta nel 2013 e già allora la donna si disse «non a suo agio» in compagnia di quell'uomo. Gates, tuttavia, avrebbe rivisto il miliardario suicida in più occasioni - come rivelato nell'ottobre 2019 dal New York Times - e una volta sarebbe rimasto fino a tarda notte nella sua residenza di Manhattan. Secondo i documenti esaminati dal Wall Street Journal, Melinda Gates e i suoi avvocati avrebbero cominciato a lavorare sul divorzio da quel momento.

