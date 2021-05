Bill Gates, spunta un'altra donna. Melinda fugge in un'isoletta dei Caraibi con i figli

NEW YORK - Un matrimonio finito per la noia, o un matrimonio rovinato da un tradimento? Non si danno pace i pettegolieri dopo l’annuncio del divorzio di Bill e Melinda Gates. Ed effettivamente nuovi particolari fanno capire che le cose non sono andate così amichevolmente come la coppia ha sostenuto. Il sito Tmz, in genere bene informato, ha avuto conferma da amici dei Gates che la separazione era nell’aria da mesi e che la famiglia era interamente schierata con Melinda e arrabbiata con Bill. Contemporaneamente sulle chat dei social è scoppiata la teoria che Bill abbia una relazione con una giovane cinese, che lavora dal 2015 per la Fondazione Bill e Melinda Gates in qualità di interprete.

La 36enne Shelley Zhe Wang sembra sia stata travolta dal pettegolezzo, al punto che ha cancellato il proprio account LinkedIn e ha scritto un messaggio di smentita sulla chat cinese Weibo: «Credevo che i pettegolezzi sarebbero scomparsi da sè, non mi aspettavo che diventassero sempre più pazzeschi e numerosi». Shelley aggiunge di ringraziare tutti gli amici che la stanno aiutando a «smentire le voci». Shelley ha studiato negli Stati Unii, e lavora ad altissimo livello come interprete istantanea. Ha anche fatto l’assistente di volo, ha preso la patente di pilota di aerei commerciali, insegna pianoforte e danza, e parla sei ligue. Li Donglei, una sua amica, ha sostenuto che non è assolutamente possibile «che Wang Zhe possa intrufolarsi nel matrimonio di un’altra coppia, non è nel suo carattere, non lo farebbe mai».

Il pettegolezzo non può comunque essere nato dal nulla. Shelley Wang Zhe può averlo causato lei stessa, quando ha postato online foto di se stessa al lavoro alla Fondazione, vicino a Bill Gates. L’immagine di una bella ragazza al fianco dell’uomo che stava separandosi dopo 27 anni di matrimonio e sette di fidanzamento ha messo in moto le lingue. Aggiungete il fatto che la famiglia è arrabbiata con lui «per qualcosa che ha fatto», e che Melinda ha affittato un’intera isoletta dei Caraibi al prezzo di 130 mila dollari al giorno per nascondersi insieme ai figli e ai compagni di questi...e il pettegolezzo galoppa.

Nei documenti di divorzio non si citano ragioni per la separazione, tuttavia Melinda scrive che il matrimonio è «irreparabilmente danneggiato». Molti hanno notato che se davvero il divorzio fosse stato amichevole, Melinda avrebbe invitato Bill a unirsi alla famiglia, per starsene tutti in pace nell’isoletta di Calivigny per qualche settimana, e sottrarsi alla curiosità dei media. Invece Melinda ci si è rifugiata già a marzo, con la figlia maggiore Jennifer e il suo fidanzato, il figlio Rory e la figlia minore Phoebe. Originariamente, la separazione ufficile doveva venire annunciata proprio a marzo, anzichè a maggio. Ma invece che trattare da amici, Bill e Melinda si erano già affidati agli avvocati e fra i due si respirava «acredine». Invece di restare e negoziare, Melinda è scappata, consegnando le trattative ai suoi avvocati.

Fatto curioso, tutti e due hanno assunto vari avvocati, ma due nomi spiccano: Sherri Anderson e Ted Billbe, che si erano già fronteggiati nel corso di un altro divorzio miliardario, quello di MacKenzie e Jeff Bezos, due anni fa. Quando Bill sposò Melinda, nel 1994, dopo sette anni di fidanzamento, la sua ricchezza arrivava “appena” a un miliardo di dollari, oggi supera i 130 miliardi, e dovrà cederne una parte sostanziosa a lei, anche perché Melinda, come già Mckenzie con Bezos, ha avuto un ruolo importante nell’accrescere il patrimonio essendo lei stessa un’esperta economista e specialista di informatica. Difatti, già nel giorni in cui il divorzio è stato annunciato, Bill ha trasferito a Melinda una prima “rata” di quasi due miliardi di dollari in azioni. I due assicurano che continueranno a occuparsi insieme della Fondazione che hanno creato nel 2000, ma i dubbi che riescano a mantenere un rapporto sereno almeno su quel fronte si fanno più insistenti.

