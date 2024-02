Bianca Censori nuda a Parigi «rischia l'arresto». Chi è la moglie di Kanye West, i look controversi e le denunce social: «Lui la manipola»

Se leggiamo il suo nome è probabile che sia corredato da una foto in abiti succinti. Abiti si fa per dire, però: Bianca Censori, moglie di Kanye West, è famosa più che per il celebre marito (ed ex di Kim Kardashian) per i suoi outfit praticamente inesistenti. Uno dei suoi look preferiti sono i collant senza nulla sotto, sfoggiati anche alla Fashion Week di Parigi: una scelta "di stile" che però potrebbe costarle cara.

Bianca Censori e il possibile arresto

Il codice penale francese, infatti, punisce con un anno di carcere «L'esibizione sessuale deliberata davanti ad altri in un luogo accessibile allo sguardo pubblico» e Bianca potrebbe quindi essere arrestata e/o condannata a una multa pesante.

Potrebbe, dicono i beninformati, uscirne indenne soolo perché sotto i collant indossa un micro slip adesivo noto come "C string" che di fatto copre le parti intime.

Le denunce social

Ma il problema non è (solo) questo: si stanno moltiplicando le denunce di "manipolazione" ai danni del rapper, che sarebbe il diretto responsabile dei look sui generis della compagna, "pavoneggiata" come una moglie trofeo e, a questo punto incapace, secondo i social, di dire la propria. Difficile, in effetti, non farsi domande sfogliando le foto dei suoi outfit: nuda con solo un cuscino portato a mano a coprire le parti intime o con una calzamaglia a coprirle il viso.

La famiglia preoccupata

L'unica volta che la 29enne è stata vista indossare qualcosa di coprente è nei giorni scorsi, mano nella mano con North West, primogenita di Ye e della ex Kim Kardashian (e sembra che il tutto sia stato un'imposizione della madre della ragazza). Tanto che perfino la famiglia di Bianca sta iniziando a preoccuparsi: secondo i tabloid il padre vorrebbe parlare con Kanye West per chiedergli «cosa diavolo gli sia venuto in mente a portare in giro come un pony trofeo nudo». «Vuole chiedergli se gli piacerebbe vedere le sue figlie North o Chicago mezze nude in pubblico, con tali mises incoraggiate dal proprio marito», scrive il Daily Mail. Non è amore, è controllo, secondo la famiglia della ragazza.