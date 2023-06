Harry e Meghan non parleranno più della Royal Family: «Non c'è più niente da dire». Ma il vero motivo potrebbe essere un altro

Il mondo tira un sospiro di sollievo, perché Harry e Meghan hanno deciso di farla finita con i loro piagnistei. Una fonte bene informata ha riferito al “Sun” che il duca e la duchessa di Sussex non attaccheranno più la famiglia reale britannica perché comincia una nuova fase della loro vita. Se prima avevano criticato senza pietà Carlo, William e Kate, più l’anonimo royal che si era informato sul colore della pelle del loro bambino, «era solo perché in quel momento avevano bisogno di visibilità». Ma sono passati 41 mesi dalla fuga in America e sui reali britannici, dopo l’intervista a Oprah Winfrey, la serie di Netflix e il libro “Spare” di Harry, «non c’è più nulla da dire», ha spiegato la fonte al giornale.

Harry e Meghan, divorzio vicino: ecco i segnali (e le conferme) della crisi. E Carlo ora è pronto a perdonarlo

Perché Harry e Meghan non parleranno più dei reali?

Come spesso succede con i Sussex ogni novità va però letta con attenzione, perché nasconde sempre qualcosa.

Che non ci sia più nulla da dire sui Royals non lo crede nessuno, anche perché Harry aveva rivelato che il suo libro era inizialmente lungo il doppio, ma l’aveva dimezzato lasciando fuori le cose più terribili. Il Principe dovrebbe, secondo il contratto firmato per 20 milioni di dollari con Penguin Random House, scrivere altri tre libri, e se non c’è più niente da dire sui Royals di che ci parlerà? Non è stato certamente lui a seppellire l’ascia di guerra, ma è stata sua moglie, che ora ha un disperato bisogno di riallacciare buoni rapporti con i Windsor. Da settimane girano voci sulla coppia, che starebbe per divorziare. Harry ha già cercato dei buoni avvocati, ha una stanza sempre prenotata in un hotel e sta spesso fuori di casa. Anche Meghan esce sempre più da sola, ha cambiato look, si è un po’ ringiovanita e lisciata, ha firmato un contratto con un’importante agenzia di Hollywood che spera trasformi in denaro la celebrità che ha raggiunto parlando male degli altri.

A Harry questo progetto non piace. Lui vuole continuare la sua battaglia contro i fotografi e i giornalisti che accusa di avere ucciso sua madre Diana e sembra un disco rotto che ripete sempre le stesse frasi. Meghan è stanca di ascoltarlo e ha capito che continuando ad attaccare la Royal Family non si va più da nessuna parte. La regina Elisabetta è stata seppellita con quattro miliardi di spettatori che guardavano commossi il funerale, Carlo e Camilla si stanno conquistando il rispetto della gente, William e Kate sono estremamente popolari e tutti non ne possono più dell’autocommiserazione dei Sussex.

Le voci sul divorzio

Se è imminente un divorzio, Meghan dovrà cautelarsi sotto l’aspetto economico. Si dice che abbia confidato alle amiche che quando l’ha sposato pensava che Harry fosse molto più ricco. I soldi li ha invece il padre, con il quale bisogna dunque avere buoni rapporti. Può darsi che sia già in corso una trattativa, e che il non parlare più male della Royal Family sia una delle condizioni dell’accordo. Lo si scoprirà nei prossimi mesi, ma intanto anche nei palazzi reali tutti possono tirare un sospiro di sollievo.

Tim Dillon, un comico molto famoso a Hollywood, ha detto al “Sun” che i suoi amici si imbattono sempre in Meghan quando vanno alle feste, «perché la sola cosa che lei vuole fare è farsi vedere con le celebrità». Una sera Dillon stava parlando con una di queste star dello spettacolo e Meghan stava continuando a mandarle messaggi per essere invitata alle feste, quasi implorandola di farla uscire. «Sono come star del genere di basso livello – ha concluso – che cercano di attaccarsi a qualsiasi cosa. Ma le persone che ricevono i messaggi alzano gli occhi al cielo, e si fanno una bella risata. E’ come se rispondessero: sarai anche una duchessa, ma ne abbiamo avuto abbastanza». E non solo loro