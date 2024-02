Matteo Berrettini, finita la storia con Melissa Satta: «Non stiamo più insieme. La ringrazio per essermi stata vicina»

Ora è ufficiale. La storia d'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta è finita. Ad ammetterlo è direttamente il tennista italiano tornato a parlare di sè, del suo tennis ma anche della sua vita privata.

Berrettini-Satta, è finita: l'annuncio

«Io e Melissa non stiamo più insieme. Quello che posso dire, è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso. Tra di noi c'è una grande stima reciproca. Non andrò oltre questo, perché non mi piace condividere la mia vita privata», ha spiegato in conferenza stampa in diretta da Montecarlo.

Ma perché è finita tra l'ex velina e Matteo? «Non è successo niente di particolare, la devo ringraziare per l'anno intenso che abbiamo vissuto insieme nonostante tante difficoltà…».

Gli indizi non mancavano. Dall'assenza di foto della coppia ormai da qualche periodo al compleanno di Melissa trascorso a Milano senza di lui. Una festa triste, almeno da quello che si era capito guardando il paparazzato di Chi.

Ora per Matteo Berettini c'è solo il tennis: «Voglio tornare a giocare ad alti livelli».