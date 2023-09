Belen Rodriguez, la risposta a un commento sul suo fidanzamento: «Batti di farfalla»

Venerdì 1 Settembre 2023, 08:31

Belen Rodriguez sorprende tutti su Instagram grazie alle immagini che ha pubblicato online, nelle quali si mostra per la prima volta ufficialmente accanto a Elio Lorenzoni, scatenando reazioni intense tra haters e fan. Con la didascalia '1,2,3, scatenatevi', la showgirl ha in qualche modo voluto sfidare la reazione del pubblico. Mentre alcuni hanno cominciato a criticarla per questi suoi “cambi frequenti di partner”, tanti altri si interrogano sul vero significato delle foto, anche perché in mezzo ce n’è una di 10 anni fa. Quel che è certo è Belen stessa ha preso a rispondere piccatamente ai commenti negativi comparsi sotto il post, dimostrando sicurezza e decisioni. Ma la storia d'amore o amicizia tra Belen e Lorenzoni rimane oggetto di speculazioni… ci sarà o non ci sarà? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Stefano de Martino reagisce così a quel commento che lo insulta su Belen Rodriguez: davvero un signore! Cosa ha fatto