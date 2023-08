Belen, contrattacco a Stefano De Martino: lei non sta a guardare. Cosa è stato svelato

Giovedì 24 Agosto 2023, 14:17

La prossima stagione televisiva si profila densa di avvenimenti intriganti e possibili colpi di scena, trainati dall’evento principe di questa estate: la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un avvenimento che potrebbe scatenare una serie di scintille sul piccolo schermo. Questo perché i contrasti tra i due potrebbero riverberarsi vibranti durante la trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani. Mentre l'ex ballerino di "Amici" è stato già confermato come il primo ospite della nuova edizione del programma di Rai Due, è evidente che la presenza della showgirl argentina potrebbe far eco in uno dei successivi episodi, offrendo così una risposta a tutte le affermazioni che farà lui. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

