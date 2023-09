Belen sceglie Mara Venier e dice di no ad Alessandro Cattelan: «Racconterà la verità su Stefano De Martino e l'addio a Mediaset»

Belen (39 anni) è sparita dai social già da qualche giorno, più precisamente quello del suo compleanno. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl argentina avrebbe deciso di concedersi un viaggio romantico insieme al fidanzato Elio Lorenzoni (40 anni) all'estero per poter avere più privacy. La coppia si mostra felice e non ha paura di mostrarsi in pubblico, tuttavia, i paparazzi li seguono ovunque e avere dei momenti intimi risulta essere sempre più difficile. Questa vacanza potrebbe essersi potratta un po' più del dovuto, visto che Belen ha deciso di rinunciare all'ultimo ad un'ospitata già annunciata alla prima puntata della nuova edizione di Stasera c'è Cattelan.

La showgirl, tuttavia, sarebbe stata invitata da Mara Venier (72 anni) dove, salvo imprevisti, potrebbe rivelare qualcosa di inedito sul suo rapporto ormai finito con Stefano De Martino (33 anni) e il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni.

Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Belen e la fine dell'amore con Stefano De Martino: «Ho perso 7 chili, sono stati mesi complicati»

Belen a Domenica In?

Belen Rodriguez ha scelto di non affidarsi ad Alessandro Cattelan e al suo Stasera c'è Cattelan su Rai 2 per fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Dopo l'addio a Mediaset, in moltissimi sono accorsi per chiederle interviste esclusive e dichiarazioni inedite. La showgirl aveva accettato di partecipare alla prima del talk show su Rai 2, ma pochi giorni fa, Belen ha deciso di ritirarsi all'ultimo senza dare spiegazioni.

Stando a quello che riporta il portale di Davide Maggio, tuttavia, Mara Venier sarebbe pronta ad accoglierla a braccia aperte per una chiecchierata esclusiva e la showgirl potrebbe aver accettato questa nuova ospitata. Sarà la volta buona? I fan riusciranno a sapere la verità sulla rottura con Stefano De Martino e l'addio a Mediaset?

Intanto, martedì 26 settembre, ricomincia Belve, il programma di interviste con Francesca Fagnani e, tra gli ospiti della prima puntata ci sarà proprio lui, Stefano De Martino.