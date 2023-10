Belen infuriata per i commenti sugli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: la reazione piccata che non piace ai fan

Lunedì 30 Ottobre 2023, 09:57

Belen Rodriguez sta attraversando una fase della sua vita piuttosto complessa e piena di sfide, specie dopo l'addio a Mediaset, la rottura (definitiva?) del suo matrimonio con Stefano De Martino e l'inizio di una nuova storia con Elio Lorenzoni. Le cose però sono leggermente degenerate online, dove sono comparsi numerosi commenti negativi che sono riusciti a spingere la celebre showgirl argentina a sfogarsi pubblicamente contro i suoi fan e anche contro coloro che la criticano abitualmente sui social, che hanno ritirato in campo i suoi ex, da Stefano De Martino ad Antonino Spinalbese, fino ad arrivare all'attuale compagno. La sua reazione decisamente piccata è stata innescata da un paio di post che ha recentemente condiviso, nei quali si mostra serena ma in qualche modo evidenzia quanto sia delicato il momento che sta affrontando. Inutile dire che le sue parole hanno scatenato un vero e proprio diluvio di commenti e di reazioni da parte dei suoi follower ed haters. Ma cosa sarà mai successo?



