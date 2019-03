Barbie compie 60 anni e va in orbita con Samantha Cristoforetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bambola di moda più famosa e venduta al mondo si adegua ai tempi. A sessant'anni suonati vola nello spazio con tanto di tuta spaziale. Dopo Ken, Midge,Teresa, Christie, Steven e Kaylaal, tra gli amici di Barbie ora c'è anche l'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti.«Sono molto felice che le bambole Barbie oggigiorno riflettano non solo la forma del corpo delle donne reali, ma anche l'intera gamma delle loro conquiste professionali- è stato il commento di AstroSamantha-, voglio sperare che questo aiuterà ragazze e ragazzi a immaginare il loro futuro senza essere costretti da limiti artificiali, che non hanno posto nel nostro tempo».L'ANNIVERSARIOL'occasione della nuova “amicizia” nasce proprio dalla festa di compleanno della bambola. L'Esa (Ente spaziale europeo) insieme all'azienda statunitense hanno collaborato alla realizzazione del nuovo “personaggio” stellare. Pochi giorni fa le due creazioni sono state esposte al Women's Day Gala di Professional Women International a Bruxelles.ANCORA NON IN VENDITALa delusione delle future astronaute, però, è rimbalzata sul web perchè AstroSamantha-Barbie non è ancora in commercio. «Uno degli obiettivi dell'Esa - commenta Ersilia Vaudo, capo diversity officer dell'Esa-, è quello di essere una fonte di ispirazione per tutti i cittadini europei. Come ente siamo orgogliosi di essere associati a questa iniziativa, combattendo gli stereotipi e incoraggiando le ragazze e le giovani donne a perseguire i loro sogni, qualunque essi siano».enzo.vitale@ilmessaggero.it