Sondaggi politici, Salvini torna sopra il 10%. Stabili FdI (28,7%) e Pd 19,8%, guadagna terreno Forza Italia

Salvini recupera terreno e riporta la Lega sopra il 10%, Fratelli d'Italia è stabile all'28,7%, perdendo solo lo 0,1%. Non si muove il Partito democratico, fermo al 19,8%. Sono i primi riscontri pubblicati in un sondaggio SWG per il Tg di La7 che fanno il punto sul gradimento dei parititi a un anno dalla salita al governo di Giorgia Meloni.

Se la Lega sale, sfruttando la nuova campagna sull'immigrazione condotta da Salvini, a perdere terreno è il Movimento cinque stelle che scende sotto il 17% in calo di 0,3%. Guadagna lo 0,2% Forza Italia, arrivando al 6,5%, mentre sale di uno 0,1% Azione di Carlo Calenda.

Salvini: «Eescludo un rimpasto»

«Lo escludo. L'obiettivo è di andare avanti per cinque anni con questa squadra, questa maggioranza. il resto mi interessa zero». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini risponde ai giornalisti sull'ipotesi di rimpasto di governo, a margine di un cda della società Stretto di Messina.