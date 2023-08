Baby K cancella tutte le date del tour estivo: la cantante era rimasta ferita dopo un selfie con una fan

Aumetano le proteste da parte dei cantanti all'estero così come in Italia. Nelle scorse settimane, al festival British Summer Time di Londra, un fan della cantante di «Get the party» started ha gettato sul palco un sacchettino contenente le ceneri della defunta madre. Ora le proteste arrivano da Baby K, vittima a seguito di un selfie con un fan.

Cosa è successo

La cantante Baby K si è scagliata contro la «follia» dei selfie e ha chiesto una maggiore protezione per gli artisti dopo essere stata ferita da una fan e costretta a cancellare il resto del suo tour.

L'episodio è avvenuto alla fine di un suo concerto al parco Fluviale di Teramo venerdì 28 luglio.

Baby K in ospedale dopo il concerto: l'ha colpita una fan troppo entusiasta durante i selfie

In un video pubblicato su TikTok, ha dichiarato di aver subito un «trauma mammario» dopo essere stata «caricata» da una donna alla fine di un concerto lunedì a Teramo, in Italia, mentre una folla di fan si accalcava intorno a lei per scattare dei selfie. La rapper e cantante 40enne ha dichiarato di aver avuto difficoltà respiratorie e di essere stata visitata in ospedale prima di essere costretta a interrompere il suo tour estivo. «La cosa più importante per le persone è scattare una foto, ma è diventato molto pericoloso», ha detto. «È una follia». «Non mi sto lamentando di scattare foto... ma la situazione mi sta sfuggendo di mano. La sicurezza deve venire prima di tutto», ha detto, accusando la polizia italiana di una cattiva gestione della folla.

Date del concerto annullate

Dopo essere rimasta ferita alla fine di un suo concerto al parco Fluviale di Teramo venerdì 28 luglio, ha deciso di annullare le date restanti del tour. In una nota apparsa nelle storie dell'organizzazione dei suoi live e ricondivisa dal profilo Instagram della cantante si legge: «È con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le prossime date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai recenti fatti di Teramo. L'artista è molto dispiaciuta e non vede l'ora di poter tornare presto sul palco per condividere la sua musica con tutti i suoi fan».

Baby K, il cui vero nome è Claudia Nahum ed è nata a Singapore, ha venduto centinaia di migliaia di album. Tra i suoi brani più popolari ci sono Roma Bangkok e Killer. Ha più di 730.000 follower su Instagram e il video musicale di Roma Bangkok ha più di 300 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube.