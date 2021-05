16 Maggio 2021

Aurora Ramazzotti , la foto con Michelle Hunziker. Haters choc: «Sei più vecchia di tua madre». La risposta di lei spiazza tutti. La figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha postato uno scatto con mamma Michelle che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, le due showgirl sono ritratte elegantissime su un red carpet.

Nella didascalia, Aurora commenta ironica: «Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)😜». Immediati i complimenti dei fan per la coppia mamma e figlia. Ma tra loro spuntano anche i soliti hater: «Sembri più vecchia di tua madre».

Ma Aurora Ramazzotti risponde per le rime al body shaming: «Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi... Prego». Hater asfaltati e i fan sono con lei: «Non riconoscono neanche una foto con Faceapp, grande Auri».