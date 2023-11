Giovane insegnante crolla a terra e muore mentre porta a passeggio la bimba. «Lì per ore, nessuno se n'era accorto»

Una giovane insegnante di 35 anni, Ashleigh Vlahos, è morta senza un apparente motivo mentre stava passeggiando con la bambina nata a febbraio scorso. I fatti sono accaduti il 24 ottobre scorso, ma solo adesso è stata fatta piena ricostruzione sulla vicenda. La professoressa era direttrice del corso di inglese e lingue in una scuola privata a Canberra (Australia) ed era in congedo di maternità. Lei e suo marito erano tornati da un viaggio in Grecia organizzato per far vedere la figlia ai nonni.

Insegnante morta, il pianto della figlia

Il padre, Chris Vlahos, ha detto al Daily Mail Australia che il corpo della figlia è stato trovato vicino ai gradini di casa dai vicini che hanno sentito un bambino urlare. Ashleigh è crollata a terra in un punto in cui i passanti non avrebbero potuto vederla. «La cosa più straziante è che probabilmente Ashleigh è rimasta lì per alcune ore prima di essere scoperta - ha detto - è stata trovata solo perché la bambina piangeva nella sua carrozzina». Il giallo sulla morte resta perché Ash era in ottime condizioni di salute. A peggiorare le cose, i risultati del medico legale che non hanno portato a nulla.

Insegnante morta, lo strazio del padre

«Mia figlia era piena di vita, molto energica, amava essere madre e non aveva segni di malattie o qualsiasi cosa che avrebbe potuto causarne la morte.

Ancora non riusciamo a capire il motivo di questa fine e ce lo chiederemo per il resto della nostra vita. Vorrei che fosse tutto un brutto sogno», ha detto Chris Vlahos. Ash da ragazza voleva fare l'attrice ed apparve in alcuni spot pubblicitari, ma all'età di 25 anni decise di diventare professoressa. Ha insegnato inglese a bambini arrivati ​​in Australia da paesi devastati dalla guerra, che erano depressi, introversi e alle prese con disturbi da stress post-traumatici. Poi l'incontro con il marito e il trasferimento a Canberra per lavorare al St Edmund's College. Il preside dell'istituto ha pubblicato una dichiarazione sul sito web della scuola. «Il suo lavoro era caratterizzato da una passione genuina, da un entusiasmo sconfinato e da un profondo amore per gli studenti che serviva». Un amico ha lanciato una campagna GoFundMe per aiutare il marito con le finanze.