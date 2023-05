Antonella Viola riceve un mazzo di rose per il suo compleanno: «Regalo inaspettato»

Antonella Viola festeggia il suo compleanno e condivide la gioia di questo giorno sui social. Attraverso i suoi profili ufficiali, la scenziata ha raccontato un episodio curioso svelando di aver ricevuto un regalo particolare, nel giorno in cui si festeggia anche la libertà di stampa. Ma ecco il testo scritto da Antonella Viola e pubblicato in rete: «Oggi è il mio compleanno ma è anche la giornata mondiale per la libertà di stampa. Tra tutti gli auguri che ho ricevuto oggi mi hanno colpito due messaggi».

Antonella Viola e la sua amica di Fratelli d'Italia

La virologa entra poi nel particolare, svelando chi ha inviato questi messaggi (e regali) così particolari: «Il primo è un whatsapp di un’amica che non vedo da qualche anno, una donna di destra, militante di FDI, con idee molto diverse dalle mie su tante cose. Mi ha mandato i suoi auguri ed ha aggiunto di continuare a portare avanti la scienza senza farmi intimidire. Il secondo è questo meraviglioso mazzo di rose ricevuto da un’amica che, insieme alla sua famiglia, dirige una grossa azienda di integratori. Chi mi segue sa che sono contraria (sulla base delle evidenze scientifiche) all’uso di integratori se non c’è una carenza accertata e che, come è giusto che sia, non lo nascondo. Questi gesti di affetto dimostrano che si possono avere idee, interessi e vite diverse ma che nulla divide due persone che di rispettano, si stimano e sono sincere e leali. Grazie a tutti e buona giornata mondiale della libertà di stampa!»