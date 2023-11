Educazione alle relazioni, il piano di Valditara nelle scuole

Giovedì 23 Novembre 2023, 13:12

«Il tema dell' educazione alle relazioni, e quindi della lotta contro il residuo di maschilismo, e il contrasto alla violenza e la discriminazione nei confronti delle donne è una sfida che questo governo sente in modo particolare. Per questo motivo ho fortemente voluto il progetto sull' educazione alle relazioni che ho firmato oggi». Così il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervenuto a Verona nel pomeriggio alla 32/a edizione di Job&Orienta, è tornato sulla direttiva sperimentale indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado sul tema. «Il progetto - ha spiegato Valditara - si articolerà con gruppi di discussione, ci sarà un percorso formativo curato da Indire, con la collaborazione dell'Ordine degli psicologi e con un monitoraggio finale. In questi gruppi gli studenti svolgeranno un ruolo importante: si confronteranno e discuteranno, in un momento di crescita. Abbiamo previsto 30 ore di formazione nell'arco di un anno e abbiamo messo a disposizione del progetto 15 milioni di euro, destinati ai docenti che si occuperanno del percorso. Ho fortemente voluto questo progetto, che è stato costruito attraverso un dialogo anche con le associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti e con i sindacati», ha concluso.