Angelina Mango a Sanremo 2024, stasera canterà "La rondine" di papà Pino: «Porto a testa alta il mio cognome». La storia della rivelazione del Festival

«Porto a testa alta il mio cognome, ma sono abbastanza sicura che le mie origini familiari abbiano poco a che fare con il mio percorso artistico», sorride lei. Grinta, determinazione e carisma: la grande protagonista del Festival di Sanremo 2024 è Angelina Mango. La rivelazione dell’ultima edizione di Amici ha messo d’accordo tutti sin dal primo passaggio sul palco dell’Ariston con la sua “La noia”: medaglia d’argento nella classifica della sala stampa, medaglia d’oro in quella congiunta di televoto e radio.

Angelina Mango, la musica e il papà

Il video della sua prima esibizione al Festival è stato il primo a sfondare il milione di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale della Rai. La noia vola in radio. In tre giorni ha totalizzato 745 passaggi radiofonici: è stata suonata una media di 250 volte al giorno. E c’è grande attesa per l’esibizione di questa sera: Angelina si esibirà con La rondine del padre Pino Mango.

Per la prima volta canterà in pubblico una canzone del padre, a distanza di dieci anni dalla scomparsa. Angelina aveva 13 anni quando nel 2014 suo papà scomparve, durante un concerto: «La sera di quel concerto io ero lì, sotto il palco. Realizzai subito quello che stava succedendo. Ma preferirei non parlarne. Non so quanto riguardi la mia musica», dice lei.

Angelina Mango è arrivata a Sanremo sulla scia dei successi delle hit Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’, che hanno macinato milioni di streams sulle piattaforme dopo il secondo posto ad Amici, permettendo alla cantautrice lucana di conquistare 4 Dischi di platino. La sua canzone, scritta insieme a Madame e a Dardust (vero nome Dario Faini, il Re Mida del nuovo pop italiano, l’uomo dietro a successi come Soldi di Mahmood, Andromeda e Guaranà di Elodie, Malibu di Sangiovanni, Marea di Madame, Seta di Elisa e Cenere di Lazza), ha un suono diverso dal resto delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 e originalissimo: è un omaggio alla cumbia («la cumbia della noia» è già tormentone), un genere musicale folkloristico nato in Colombia dall’incontro tra le tradizioni dei popolo autoctoni colombiani, la cultura africana e la lingua castigliana dei conquistadores: praticamente un compendium musicale della storia colombiana.

«Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa», canta. Che vuol dire? «Rivendico il fatto di essere donna: mi rende orgogliosa. Vado a testa alta e libera. La prima canzone la scrissi per gioco quando avevo 6 anni. Si intitolava: Mi sono innamorata di me. Diceva molto di quella che sarei diventata. Mi piace esorcizzare le cose, guardando negli occhi anche le cose brutte che accadono per riuscire a trovare il lato tragicomico».

La sua manager, Marta Donà, è molto influente nel mondo dello spettacolo: ha portato Alessandro Cattelan in Rai e ogni volta che porta un artista a Sanremo o vince (Mengoni nel 2013 e nel 2023; i Maneskin nel 2021) o arriva seconda (Francesca Michielin nel 2016 e nel 2021): «È una professionista pura, che ama quello che fa. Come me. Ci siamo trovate per questo. La mia vittoria sarà scendere dal palco e sapere di aver comunicato qualcosa alle persone». Dicono tutti così: «Ma è vero. La vita mi ha deluso: Sanremo è la mia rivincita».