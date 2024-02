Angelina Mango, 2 anni fa veniva pagata solo "in visibilità": il video con la sua reazione su TikTok

Giovedì 22 Febbraio 2024, 07:50

Angelina Mango è una delle artiste più ascoltate del momento, ma un tempo si sfogava su TikTok riguardo alle difficoltà che incontrava come giovane artista alla quale veniva promesso un cachet tristemente comune: venire pagata "in visibilità". Oggi basta dare un'occhiata ai suoi numeri su Spotify per accorgersi che, con quasi 5,2 milioni di ascoltatori mensili e oltre 20,3 milioni di ascolti de La Noia (che si aggiungono ai quasi 28 milioni di ascolti di Che t'o dico a fà e ai 58,6 di Ci pensiamo domani), la situazione è completamente ribaltata. Ma qual è il messaggio che passa dalla sua storia? Perché si tratta di un’incredibile storia di riscatto verso un successo che l’ha portata a trionfare al Festival di Sanremo e la condurrà dritta dritta anche sul palco dell’Eurovision Song Contest? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa RedCommunications; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: – Angelina Mango, la profezia si avvera: cosa disse anni fa suo padre Pino Mango. La frase da brividi