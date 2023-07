Andrea Purgatori morto: la moglie sposata in Svizzera, la separazione e i tre figli. Una vita tra famiglia e inchieste

Andrea Purgatori, morto a 70 anni, era sposato e aveva tre figli: Edoardo, Ludovico e Victoria. Si è sposato nel 1992 presso Coira, in Svizzera, con Nicole, una storica dell'arte di origine tedesca da cui si è poi separato, e aveva appunto tre figli, Edoardo. Si considerava credente ma non praticante.

Che grande ingiustizia.

Sarebbero così tante le persone e i colleghi da abbracciare nel ricordo di #AndreaPurgatori.

Io abbraccio @SalernoSal. E poi tutti quelli che Andrea ha aiutato a lavorare su #Ustica, come è capitato a me trent’anni fa — stefano menichini (@smenichini) July 19, 2023

«Una mente brillante», sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.

Purgatori, che aveva 70 anni, si era fatto conoscere, dalle pagine del Corriere della Sera per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica, a cui si dedicò per molti anni.