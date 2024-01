Amici, perché Mew e Matthew sono scappati? «Dentro la scuola non potevano amarsi liberamente»

«Per motivi personali Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici». Una comunicazione che ha lasciato senza parole molti telespettatori, fan della coppia. Il settimanale Di Più Tv ripercorre la vicenda aggiungendo qualche saliente particolare Valentina Rocchetto e Matteo Rota, questi i veri nomi dei due allievi cantanti amatissimi dal pubblico, «si sono perdutamente innamorati e poi hanno deciso di abbandonare insieme il talent. Di punto in bianco, insomma, i telespettatori si sono ritrovati senza due dei pilastri di questa stagione del programma di Maria De Filippi».

Perché Mew e Matthew hanno abbandonato Amici?

Un addio improvviso e senza alcuna spiegazione.

Solo un messaggio social di lei: «Ragazzi, noi stiamo bene, vi mandiamo un bacio grande, grazie per tutto». Ma questo non è naturalmente bastato per frenare le polemiche. Smentite anche alcune voci che ipotizzavano che lei fosse rimasta incinta. Ma il pubblico si sente deluso dalla loro decisione di abbandonare il programma. Mew, tra l'altro, era una delle favorite secondo Lorella Cuccarini: «Sei bellissima, hai un talento strepitoso, devi solo imparare a credere di più in te stessa». E Matthew? Stava pagando la sua scelta di lasciare la classe di Rudy Zerbi per entrare in quella di Anna Pettinelli. «Da te non mi sento capito», aveva più volte rinfacciato il ragazzo a Zerbi, che alla fine ha passato la palla alla Pettinelli: «Vedi che cosa puoi fare tu con lui: io ho fallito». In realtà hanno fallito tutti...

Ma cosa c'è dietro il loro abbandono? Il settimanale televisivo ha raccolto qualche indiscrezione: «Tante volte la produzione li ha sgridati per le loro effusioni», hanno detto alcuni collaboratori del talent a Di Più Tv «e forse anche per le continue sgridate hanno deciso di lasciare il programma».

Così però hanno deciso di perdere una grande occasione professionale. «La verità è che Matthew sa peva che sarebbe stato eliminato e allora ha voluto lasciare il gioco prima del tempo. E lei, per amore, lo ha seguito», dicono alcune voci. «Peccato che lei con questa decisione abbia fatto un gravissimo errore: era considerata una possibile vincitrice di Amici».

Mew, che alla fine avrebbe trascinato Matthew in questa decisione, «nella vita ha fatto molti lavori, anche la gelataia, seguendo le orme della sua famiglia. Il papà, infatti, è un gelataio di Jesolo mentre sua mamma, di origini tedesche, si è innamorata del papà dopo una vacanza a Jesolo e ha scelto di restare in Italia per amore». Parole di alcuni amici. Matthew, invece, vive a Monza con i genitori e due sorelle. Presto torneranno a casa e poi cosa succederà?